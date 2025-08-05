🏡 Володин: в ближайшее время могут ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в России скоро введут дифференцированную ставку на проценты по ипотеке. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки.

«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость», — сказал Володин.

Он добавил, что предложение уже поддержал президент, теперь его обсуждает правительство.

Процентная ставка по ипотеке сегодня одинаковая, например, в Москве и в Саратове, притом, что зарплата в Москве в 2,5 раза выше, подчеркнул спикер Госдумы.

Ввести дифференцированную ипотечную ставку в зависимости от региона проживания и количества детей в семье Володин предложил в ходе «правительственного часа». Рекомендацию проработать вопрос Госдума направила Минфину и Минстрою.