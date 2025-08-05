Нужно ли применять ККТ – зависит от того, ведутся ли расчеты с физлицами

Обстоятельства, при которых можно работать без кассы, перечислены в законе о ККТ.

Налоговики разъяснили, нужен ли кассовый аппарат в шоуруме спецодежды, или можно работать без него.

В общем случае, согласно п. 1 ст. 1.2 закона № 54-Ф3, ККТ применяется в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, кроме установленных исключений.

Обстоятельства, при которых ИП и юрлица могут не применять ККТ при расчетах, указаны в ст. 2 закона № 54-Ф3.

Соответственно, нужно ли в данном случае применять ККТ, зависит от того, как проходят расчеты. Если товары покупают физлица – ИП обязан применять ККТ, уточнили налоговики.

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