Оплата работодателем питания – это облагаемый доход работника в натуральной форме

Оплата работодателем питания сотрудников считается доходом работников в натуральной форме. Такой доход облагается НДФЛ, пишет Минфин в письме от 18.06.2025 № 03-04-06/59089.

При определении налоговой базы по НДФЛ нужно учитывать все доходы налогоплательщика — п. 1 ст. 210 НК:

в денежной форме;

натуральной форме;

право на распоряжение которыми у него возникло.

К доходам в натуральной форме относится оплата за него компанией товаров, работ, услуг, в том числе коммуналки, питания, отдыха и обучения в интересах работника: подп. 1 п. 2 ст. 211 НК.

Таким образом, оплата организацией питания в интересах физлица признается доходом в натуральной форме и подлежит НДФЛ в установленном порядке, приходит к выводу Минфин.

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