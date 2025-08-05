Бизнес ждут санкции за отказ от импортозамещения ERP
За нарушение сроков замещения планируется ввести ответственность. Среди возможных мер — прогрессивное налогообложение.
По данным отраслевых ассоциаций:
полный отказ от SAP пока не реализован ни в одной крупной компании,
отечественные решения в основном ориентированы на малый и средний бизнес,
у крупных предприятий остаются претензии к функциональности и производительности локальных систем.
С 1 сентября 2025 вступают в силу поправки к закону о КИИ. Государство получит право самостоятельно присваивать объектам статус критически значимых, устраняя практику, при которой компании занижали категорию значимости своих систем.
Ключевые риски:
отсутствие поддержки и обновлений от западных вендоров;
рост уязвимостей и вероятность атак на устаревающие системы;
дефицит квалифицированных специалистов для внедрения российских ERP;
рост числа формальных внедрений и «двойного учета» — без реального отказа от SAP.
Включение ERP в список КИИ может ускорить импортозамещение, но при отсутствии господдержки и четких регламентов велик риск формального исполнения. Уже сейчас фиксируются случаи создания двойного контура — когда на бумаге внедряется российская ERP, но ключевые бизнес-процессы продолжают работать на SAP.
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