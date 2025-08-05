Бизнес ждут санкции за отказ от импортозамещения ERP

Власти обсуждают инициативу о приравнивании ERP-систем к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это решение фактически делает переход с зарубежных решений — таких как SAP и Oracle — на отечественные обязательным для крупного бизнеса.

За нарушение сроков замещения планируется ввести ответственность. Среди возможных мер — прогрессивное налогообложение.

По данным отраслевых ассоциаций:

полный отказ от SAP пока не реализован ни в одной крупной компании,

отечественные решения в основном ориентированы на малый и средний бизнес,

у крупных предприятий остаются претензии к функциональности и производительности локальных систем.

С 1 сентября 2025 вступают в силу поправки к закону о КИИ. Государство получит право самостоятельно присваивать объектам статус критически значимых, устраняя практику, при которой компании занижали категорию значимости своих систем.

Ключевые риски:

отсутствие поддержки и обновлений от западных вендоров;

рост уязвимостей и вероятность атак на устаревающие системы;

дефицит квалифицированных специалистов для внедрения российских ERP;

рост числа формальных внедрений и «двойного учета» — без реального отказа от SAP.

Включение ERP в список КИИ может ускорить импортозамещение, но при отсутствии господдержки и четких регламентов велик риск формального исполнения. Уже сейчас фиксируются случаи создания двойного контура — когда на бумаге внедряется российская ERP, но ключевые бизнес-процессы продолжают работать на SAP.