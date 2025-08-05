Сменный график можно установить для всех работников или нескольких. А работа «сутки через трое» и т. п. — не сменная

Работнику можно установить сменный режим рабочего времени, пишет Роструд.

Это можно сделать в таких случаях:

длительность производственного процесса больше допустимой продолжительности ежедневной работы;

так будет эффективнее использоваться оборудование;

нужно увеличить объем оказываемых услуг или выпускаемой продукции.

Сменный режим работы можно установить для всех работников или только для нескольких.

В первом случае его устанавливают правилами внутреннего трудового распорядка, другими НПА.

Во втором – трудовым договором или допсоглашением к нему.

При сменном режиме каждая группа сотрудников работает в течение установленной для них продолжительности рабочего времени по графику сменности. Графики сменности нужно довести до сведения работников не позднее чем за месяц до введения его в действие.

Нельзя ставить две смены подряд для одного работника, даже при его согласии.

В разные периоды времени могут быть разные графики сменности.

При применении суммированного учета рабочего времени график можно составить на весь учетный период. Продолжительность учетного периода устанавливает работодатель, но она не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников с вредными или опасными условиями труда – три месяца.

Режим работы, когда замена работников происходит не в течение суток, а за их пределами, сменным не считается – например, сутки через трое.