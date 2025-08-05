Иностранец может встать на налоговый учет через сервис ФНС

Чтобы получить ИНН, иностранцу понадобятся удостоверение личности на русском языке и документ, подтверждающий право на пребывание в РФ.

Региональное УФНС рассказало, как иностранный гражданин может встать на налоговый учет и получить ИНН.

Для этого иностранец подает заявление по форме № 2-2-Учет и документы:

удостоверение личности;

подтверждение права на проживание (пребывание) в РФ.

Документ, подтверждающий право пребывания иностранца в России – это отрывная часть бланка уведомления о прибытии физлица в место пребывания с отметкой миграционной службы МВД, почтового отделения, МФЦ или администрации гостиницы.

Документы представляют на русском языке или на иностранном с переводом на русский, заверенным в установленном порядке.

Заявление можно подать: