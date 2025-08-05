Иностранец может встать на налоговый учет через сервис ФНС
Региональное УФНС рассказало, как иностранный гражданин может встать на налоговый учет и получить ИНН.
Для этого иностранец подает заявление по форме № 2-2-Учет и документы:
удостоверение личности;
подтверждение права на проживание (пребывание) в РФ.
Документ, подтверждающий право пребывания иностранца в России – это отрывная часть бланка уведомления о прибытии физлица в место пребывания с отметкой миграционной службы МВД, почтового отделения, МФЦ или администрации гостиницы.
Документы представляют на русском языке или на иностранном с переводом на русский, заверенным в установленном порядке.
Заявление можно подать:
через сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учет» или через Госуслуги;
лично в налоговую;
через МФЦ;
отправить нотариально заверенные документы по почте.
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