В цифровой маркировке товаров участвуют 500 тысяч компаний

На 2025 год системой маркировки охвачено больше 220 млн человек и свыше 500 тысяч производителей и поставщиков товаров.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, что цифровой маркировкой товаров занимается больше 500 тыс. производителей и поставщиков.

В системе маркировки охвачены 220 млн человек, к ней уже подключены все кассовые аппараты страны.

«Это обеление рынка. Это ликвидация контрафакта. А главное, конечно, люди получают нормальный, хороший продукт. Особенно это касается продуктов питания», — сказал Сергей Чемезов.

С 2024 года на кассах стал работать разрешительный режим. Система не допускает покупку контрафакта, товаров с истекшим сроком годности или позиций, маркировка которых не соответствует требованиям.

Недавно мы писали, что Мишустин поручил подготовиться к маркировке детского питания.