В цифровой маркировке товаров участвуют 500 тысяч компаний
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, что цифровой маркировкой товаров занимается больше 500 тыс. производителей и поставщиков.
В системе маркировки охвачены 220 млн человек, к ней уже подключены все кассовые аппараты страны.
«Это обеление рынка. Это ликвидация контрафакта. А главное, конечно, люди получают нормальный, хороший продукт. Особенно это касается продуктов питания», — сказал Сергей Чемезов.
С 2024 года на кассах стал работать разрешительный режим. Система не допускает покупку контрафакта, товаров с истекшим сроком годности или позиций, маркировка которых не соответствует требованиям.
Недавно мы писали, что Мишустин поручил подготовиться к маркировке детского питания.
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