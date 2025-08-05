67% компаний не прошли тестирование на взлом: самые уязвимые виды бизнеса

Проекту «Кибериспытания» удалось остановить работу трех из пяти компаний. Меньше всего от хакеров защищены торговые предприятия и обрабатывающие производства.

Белым хакерам не понадобилось высокой квалификации, чтобы остановить работу 67% компаний. Менее чем за сутки они взломали порядка 70% организаций.

Самый быстрый взлом занял 34 минуты с момента публикации задания. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование проекта «Кибериспытания».

Испытания помогают бизнесу сформировать объективную оценку защищенности его систем, также проект помогает с киберугрозами госорганизациям. В исследовании участвовали 74 компании из девяти отраслей: IT (57%), торговля (10%), научная деятельность и консалтинг (9%), обрабатывающие производства (8%), финансы и страхование (6%).

Белые хакеры в течение трех месяцев получали задания остановить работу компании. Это удалось сделать в трех из пяти организаций. Самыми уязвимыми оказались торговая сфера (83%) и обрабатывающие производства (80%). Наиболее защищенными являются финансовые и страховые компании, которые успешно взломали только в 25% случаев.

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