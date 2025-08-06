Глава ФТС: посредники обманывают россиян при ввозе иномарок

Покупатель автомобиля может неожиданно осознать, что должен уплатить утилизационный сбор больше 600 тысяч рублей. Недобросовестные посредники указывают это мелким шрифтом в договорах.

Добросовестные покупатели, которые обращаются к услугам посредников при импорте автомобилей, могут обнаружить, что им начислили утильсбор свыше 600 тыс. рублей.

Это возникает, когда посредник ввозит машину по коммерческому коэффициенту, а не для личного пользования. Зачастую в договорах с покупателями такие посредники мелким шрифтом указывают, что будущим собственникам придется уплатить утилизационный сбор.

«Совсем недавно мы рассматривали вопиющий случай <…>. Мелким шрифтом в договоре было прописано, что у добросовестного покупателя возникает обязанность оплатить утильсбор <…> еще около 600 тыс. рублей», — рассказал РБК глава ФТС Валерий Пикалев.

Есть еще распространенная схема, которой пользуются посредники при ввозе иномарок. Индивидуальный предприниматель в течение года привозит автомобили, первый раз утильсбор считается по льготной ставке, которая действует раз в год, остальные поставки должны учитываться по коммерческой ставке. Однако из-за несовершенства информационной системы машины могут поставить на учет без доплаты утильсбора. ИП делает вид, что ввозит авто для личного пользования, но фактически продает машины.

«Проблема в том, что если сотрудники ГИБДД не увидят, что она (машина — прим. ред.) меньше года находится в собственности, а собственник ее продает, то они ее зарегистрируют, поставят на учет, и тогда наступает разделенная ответственность с добросовестным покупателем машины», — объяснил Валерий Пикалев.

Коммерческий утилизационный сбора за машины с двигателем от 1 до 2 литров составляет 667,4 тыс. рублей. При ввозе автомобиля для личных нужд действует льготная ставка — 3,4 тыс. рублей за новые машины возрастом до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили с пробегом старше трех лет).