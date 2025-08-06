Почти все гостиницы столкнулись с дефицитом кадров в 2025 году

В 2025 году 91% собственников гостиниц и отелей пожаловались на дефицит кадров. Больше всего предприниматели недовольны текучкой в сфере хозяйственной службы (24%).

22% заявили о нехватке администраторов и хостес, а каждый пятый отельер (22%) испытывает проблемы при работе с уже нанятым персоналом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование цифровой платформы гибкой занятости «Ventra Go!» и сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок».

Временных сотрудников начали чаще привлекать 61% предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса. Чаще всего это специалисты по хаускипингу — по системе управления уборкой и обслуживания номеров (42%), сотрудники ресторанной службы (19% официантов и барменов и 11% поваров).

Сотрудников на короткий период чаще всего ищут на сайтах-агрегаторах вакансий (76%), в социальных сетях и через рекламу (29%), а 21% пользуются рекомендациями.

В 2024 году дефицит кадров с сфере гостеприимства на Юге России достигал 200 тыс. человек.