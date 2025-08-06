В России могут запретить продавать конфеты в похожих на алкоголь упаковках
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила Роспотребнадзор подготовить законопроект о запрете продажи конфет в упаковках, которые напоминают спиртные напитки.
Подобные товары могут противоречить закону о защите прав потребителей, а также сформировать у несовершеннолетних положительные ассоциации с алкоголем.
«Прошу проинформировать меня о том, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека видит такие ситуации, а также какие необходимы изменения в законодательство для исключения подобных случаев в будущем», — сказано в обращении.
Идея запретить упаковывать конфеты в стилизованные под алкоголь обертки появилась у депутата после обращения жителя Московской области. Покупатель заметил на полках магазина конфеты с начинкой на основе темного пива. Упаковка товара стилизована под пивную банку.
Комментарии3
Может ещё и конфеты, содержащие алкоголь запретить?
Когда уже этот маразм закончится?
Ага, упаковка больше волнует, чем начинка.
У них какой-то кипиай, кто больше идей по запретам выдаст?