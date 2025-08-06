В России могут запретить продавать конфеты в похожих на алкоголь упаковках

Конфеты, которые продаются в упаковках, похожих на пивные банки или бутылки со спиртным, могут ввести покупателей в заблуждение, а также вызвать у детей положительные ассоциации с алкоголем.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила Роспотребнадзор подготовить законопроект о запрете продажи конфет в упаковках, которые напоминают спиртные напитки.

Подобные товары могут противоречить закону о защите прав потребителей, а также сформировать у несовершеннолетних положительные ассоциации с алкоголем.

«Прошу проинформировать меня о том, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека видит такие ситуации, а также какие необходимы изменения в законодательство для исключения подобных случаев в будущем», — сказано в обращении.

Идея запретить упаковывать конфеты в стилизованные под алкоголь обертки появилась у депутата после обращения жителя Московской области. Покупатель заметил на полках магазина конфеты с начинкой на основе темного пива. Упаковка товара стилизована под пивную банку.