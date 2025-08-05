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Регистрация и ликвидация бизнеса

Смертность бизнеса в России превысила рождаемость. Впервые с 2022 года закрытий ООО больше, чем открытий

По итогам первого полугодия 2025 года число закрытых юридических лиц в России (141 тыс.) почти в полтора раза превысило число новых регистраций (95 тыс.). Это первое превышение «смертности» над «рождаемостью» бизнеса с 2022 года.

Почему компании закрываются

  • Высокая ключевая ставка ЦБ (в июне 2025 — 21%) сделала кредиты недоступными и ограничила оборотный капитал.

  • Рост налоговой нагрузки, включая увеличение ставки налога на прибыль до 25% и ужесточение требований к маркировке.

  • Активные действия ФНС: массовая ликвидация «спящих» юрлиц, борьба с дроблением.

  • Слабый потребительский спрос, особенно в розничной торговле и автодистрибуции.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Кто закрывается

Среди наиболее пострадавших отраслей — торговля (в том числе fashion-ретейл), строительство, обрабатывающая промышленность, автодилеры и микрофинансовые организации.

Что делать бизнесу

  • Проверить структуру: сократить число юрлиц в группе и снизить регуляторные риски.

  • Оценить долговую нагрузку и пересмотреть подход к заемному финансированию.

  • Сфокусироваться на выживаемости: следить за оборотным циклом, платежной дисциплиной и сроками отсрочек.

  • Использовать меры поддержки: льготные кредиты, гарантии, акселерационные программы.

  • Искать новые ниши: устойчивость демонстрируют IT, логистика, консалтинг, e-commerce и внутренний туризм.

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Автор

Комментарии

2
  • Мария Кузнецова
    Финансовый менеджер

    В статье упоминается, что среди наиболее пострадавших отраслей — торговля, строительство и обрабатывающая промышленность, но не стоит забывать, что даже в этих сферах есть компании, которые умудряются процветать, несмотря на все невзгоды — может, они знают какой-то секрет, о котором мы не догадываемся?

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