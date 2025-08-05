Смертность бизнеса в России превысила рождаемость. Впервые с 2022 года закрытий ООО больше, чем открытий
Почему компании закрываются
Высокая ключевая ставка ЦБ (в июне 2025 — 21%) сделала кредиты недоступными и ограничила оборотный капитал.
Рост налоговой нагрузки, включая увеличение ставки налога на прибыль до 25% и ужесточение требований к маркировке.
Активные действия ФНС: массовая ликвидация «спящих» юрлиц, борьба с дроблением.
Слабый потребительский спрос, особенно в розничной торговле и автодистрибуции.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Кто закрывается
Среди наиболее пострадавших отраслей — торговля (в том числе fashion-ретейл), строительство, обрабатывающая промышленность, автодилеры и микрофинансовые организации.
Что делать бизнесу
Проверить структуру: сократить число юрлиц в группе и снизить регуляторные риски.
Оценить долговую нагрузку и пересмотреть подход к заемному финансированию.
Сфокусироваться на выживаемости: следить за оборотным циклом, платежной дисциплиной и сроками отсрочек.
Использовать меры поддержки: льготные кредиты, гарантии, акселерационные программы.
Искать новые ниши: устойчивость демонстрируют IT, логистика, консалтинг, e-commerce и внутренний туризм.
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Комментарии2
В статье упоминается, что среди наиболее пострадавших отраслей — торговля, строительство и обрабатывающая промышленность, но не стоит забывать, что даже в этих сферах есть компании, которые умудряются процветать, несмотря на все невзгоды — может, они знают какой-то секрет, о котором мы не догадываемся?
Большая часть закрытых компаний - это банальные однодневки. Так что эта статистика ни о чем не говорит.