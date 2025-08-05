Смертность бизнеса в России превысила рождаемость. Впервые с 2022 года закрытий ООО больше, чем открытий

По итогам первого полугодия 2025 года число закрытых юридических лиц в России (141 тыс.) почти в полтора раза превысило число новых регистраций (95 тыс.). Это первое превышение «смертности» над «рождаемостью» бизнеса с 2022 года.

Почему компании закрываются

Высокая ключевая ставка ЦБ (в июне 2025 — 21%) сделала кредиты недоступными и ограничила оборотный капитал.

Рост налоговой нагрузки , включая увеличение ставки налога на прибыль до 25% и ужесточение требований к маркировке.

Активные действия ФНС : массовая ликвидация «спящих» юрлиц, борьба с дроблением.

Слабый потребительский спрос, особенно в розничной торговле и автодистрибуции.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Кто закрывается

Среди наиболее пострадавших отраслей — торговля (в том числе fashion-ретейл), строительство, обрабатывающая промышленность, автодилеры и микрофинансовые организации.

Что делать бизнесу

Проверить структуру : сократить число юрлиц в группе и снизить регуляторные риски.

Оценить долговую нагрузку и пересмотреть подход к заемному финансированию.

Сфокусироваться на выживаемости : следить за оборотным циклом, платежной дисциплиной и сроками отсрочек.

Использовать меры поддержки : льготные кредиты, гарантии, акселерационные программы.

Искать новые ниши: устойчивость демонстрируют IT, логистика, консалтинг, e-commerce и внутренний туризм.