Власти составят рейтинг бизнеса рейтинг по молодежной политике

Росмолодежь, Минтруд и Роструд разработают Национальный рейтинг компаний по молодежной политике. На основе рейтинга соберут реестр лучших практик работы с молодежью.

Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендует Росмолодежи, Минтруду и Роструду подумать над разработкой Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики.

«Рекомендовать Федеральному агентству по делам молодежи совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости проработать вопросы разработки Национального рейтинга компаний по молодежной политике на основе Стандарта корпоративной молодежной политики», — цитируют документ РИА Новости.

Также ведомствам порекомендовали проработать вопрос формирования реестра лучших практик работы с молодежью на базе данных премии молодежных советов и Нацрейтинга компаний по молодежной политике.

Также депутаты рекомендуют проработать тему участия «Работы в России» и HH.ru в организации нацрейтинга в качестве партнеров.

Решение ожидается до 15 декабря.