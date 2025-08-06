ФНС установит новые коды видов доходов и НДФЛ-вычетов с 1 января 2026
ФНС собирается ввести новые коды видов доходов и вычетов. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.
С 1 января 2026 года добавят такие коды доходов:
2007 – единовременное денежное поощрение при награждении госнаградами РФ за особые заслуги в зоне СВО;
1221 – пенсионные взносы, по которым предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подп. 1 п. 1 ст. 219.2 НК, учитываемый в случае расторжения договора негосударственного пенсионного обеспечения;
1222 – сберегательные взносы, по которым предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.2 НК, учитываемый в случае расторжения договора долгосрочных сбережений;
1243 – выплаты по договорам долгосрочных сбережений физлиц с российскими НПФ, в том числе суммы уплаченных сберегательных взносов, пенсионных накоплений, переведенных в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса, дополнительных стимулирующих взносов в пределах 30 млн рублей по каждому договору и 30 млн рублей за каждый налоговый период.
Также хотят установить новые коды вычетов:
333 — сумма, уплаченная налогоплательщиком за свое обучение за границей, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет, супруга (супруги) по очной форме обучения за границей – в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного п. 2 ст. 219 НК;
334 – сумма за обучение детей в возрасте до 24 лет, за обучение подопечных в возрасте до 18 лет очно в иностранных УЗ, в размере фактических расходов на обучение, но с учетом ограничения, установленного подп. 2 п. 1 ст. 219 НК;
518 – вычет из сумм выплат по договорам долгосрочных сбережений с НПФ, а также средств пенсионных накоплений, переведенных в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса, сумм дополнительных стимулирующих взносов до 30 млн рублей по каждому договору и 30 млн рублей за каждый налоговый период.
Действующие коды видов доходов и вычетов налогоплательщика для целей НДФЛ утверждены приказом от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.
Новые коды доходов и вычетов вводят в связи с новыми нормами НК, которые гарантируют право на социальные вычеты по НДФЛ для долгосрочных сбережений и по расходам на образование.
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