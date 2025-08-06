ФНС установит новые коды видов доходов и НДФЛ-вычетов с 1 января 2026

ФНС собирается ввести новые коды видов доходов и вычетов. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

С 1 января 2026 года добавят такие коды доходов:

1243 – выплаты по договорам долгосрочных сбережений физлиц с российскими НПФ, в том числе суммы уплаченных сберегательных взносов, пенсионных накоплений, переведенных в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса, дополнительных стимулирующих взносов в пределах 30 млн рублей по каждому договору и 30 млн рублей за каждый налоговый период.

Также хотят установить новые коды вычетов:

333 — сумма, уплаченная налогоплательщиком за свое обучение за границей, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет, супруга (супруги) по очной форме обучения за границей – в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного п. 2 ст. 219 НК;

334 – сумма за обучение детей в возрасте до 24 лет, за обучение подопечных в возрасте до 18 лет очно в иностранных УЗ, в размере фактических расходов на обучение, но с учетом ограничения, установленного подп. 2 п. 1 ст. 219 НК;