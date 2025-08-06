Предприниматели должны обновить правила выявления подозрительных операций

Компании и ИП должны включить во внутренние правила комплаенса не только меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, но и финансирования экстремистских организаций.

В течение месяца компании и ИП должны актуализировать правила выявления подозрительных операций. Об этом сказано в постановлении правительства от 02.08.2025 № 1157. Если не обновить параметры комплаенса, можно попасть под административную ответственность по ст. 15.27 КоАП.

Штраф для юрлиц составляет от 50 до 100 тыс. рублей.

Изменения касаются организаций и ИП, которые ведут операции с денежным средствами и иным имуществом. Например, это затронет операторов связи, посредников при сделках купли-продажи, организаторов азартных игр. Об этом пишет «Коммерсант».

Правила внутреннего контроля подозрительных операций соотносятся с положениями антиотмывочного закона № 115-ФЗ. Бизнес должен идентифицировать своих клиентов и присваивать им категории риска. С 1 июня 2025 года правила должны не только противодействовать отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, но и экстремистской деятельности. Поэтому и следует обновить документы.

Это нужно сделать в течение месяца после вступления постановления в силу (9 августа 2025 года).

Директор департамента налогов и права компании ДРТ Анастасия Матвеева рассказала, что необходимо ввести новые процедуры, обучить персонал и своевременно реагировать на угрозы.