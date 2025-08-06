РКН рассказал, как не допустить ошибок при работе с ЕРИР и назвал самые частые

Если в Единый реестр интернет-рекламы загружать недостоверные сведения, это может привести к штрафам и неправильному начислению сбора за онлайн-рекламу. Роскомнадзор собрал самые частые ошибки и объяснил, как их избежать.

Чаще всего участники рекламного рынка допускают повторную загрузку одинаковых актов с незначительными изменениями. Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) считывает эти документы как разные, поэтому и начисляет отчисления по каждому из них.

Также в качестве изначального договора рекламщики могут указать реквизиты соглашения между участниками цепочки, а не контракт рекламодателя с первым исполнителем. Это также приводит к дополнительным начислениям.

«Важно, чтобы все участники цепочки указали идентичные сведения об изначальном договоре (ИНН сторон, номер, дата, тип договора). Если дополнить в номере договора лишний символ или пробел или указать другой тип договора, то ЕРИР посчитает этот договор отдельным», — сказано в телеграм-канале Роскомнадзора.

Если один и тот же акт загрузили с различной детализацией через разных операторов рекламных данных (ОРД), то ЕРИР будет учитывать только последнюю версию. Это может повлиять на итоговую сумму начислений.

Не нужно загружать статистику по креативам отдельно от отчетных документов. Если так сделать, ЕРИР не сможет исключить из сбора доходы от рекламы, которые попадают под исключение.

Чтобы не допускать этих ошибок, РКН рекомендует:

проверять акты перед загрузкой;

удалять ошибочно загруженные документы;

вносить данные об изначальном договоре, без изменений в наименовании, номере, дате и типе;

полностью и корректно заполнять данные по каждому акту в один ОРД;

не делить акт на части и не загружать каждую часть как отдельный документ;

следить за обновлением данных и реквизитов.

Недавно кабмин определил, какая информация считается рекламой в интернете.