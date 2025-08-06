Звонки от компаний начнут маркировать с 1 декабря 2025 года

Бизнес будет платить за маркировку своих же звонков. Мобильные операторы будут передавать абонентам данные о компании, которая хочет до них дозвониться.

Минцифры решило перенести сроки введения обязательной маркировки коммерческих звонков с 1 сентября на 1 декабря 2025 года. Мобильные операторы будут брать с организаций плату за отображение информации о бизнесе на телефоне абонента.

Представители финансового рынка считают, что эти изменения не помогут защититься от мошенников, а только станут дополнительной нагрузкой на бизнес. Тогда как операторы связи поддерживают решение о платной маркировке: это позволит им покрыть расходы на новую систему определения номеров.

Новая версия проекта постановления предусматривает, что все компании должны заключить возмездные договоры с операторами связи, а также передавать им данные для отображения на экране абонента.

По данным источника «Коммерсанта», крупнейшие операторы связи могут получить от договоров с компаниями около 20 млрд рублей в год. Тогда как Минцифры оценило затраты операторов в 11 млрд на шесть лет.

«Сейчас обсуждается, что вид надписи будет прописываться в договоре между организацией и оператором связи. Например, "Доставка", "Ветклиника" и т. п. Средства, которые получат операторы связи, помогут им компенсировать расходы на реализацию сервиса. В любом случае принятое решение не скажется на абонентах-физлицах и тарифах для них», — сказал представитель Минцифры.

Платная маркировка звонков может привести к росту цен на услуги бизнеса, а также снижению дозваниваемости до клиентов.