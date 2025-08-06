Сведения о матпомощи работнику не обязательно указывать в расчетном листке

Матпомощь – это выплата социального характера, ее можно указать в расчетном листке, но можно и не указывать.

В письме от 19.02.2025 № ПГ/01345-6-1 Роструд разъяснил, должен ли работодатель указывать в расчетном листке сумму материальной помощи, выплаченной сотруднику.

Согласно ст. 136 ТК, работодатель при выплате зарплаты должен письменно сообщать работникам о составных частях зарплаты и о размерах других начисленных сумм.

Форму расчетного листка утверждает сам работодатель с учетом мнения профсоюза: ч. 2 ст. 136 ТК.

Материальная помощь – это выплата социального характера, не связанная непосредственно с оплатой труда, добавляет ведомство.

Соответственно, трудовое законодательство не обязывает работодателя указывать в расчетном листке сведения о выплаченной материальной помощи. Но утвержденная работодателем форма листка может предусматривать такие сведения, считает Роструд.

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