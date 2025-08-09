Август 2025: в длительном падении ставок по вкладам — первая пауза

Впервые с 14 мая 2025 года банки сделали паузу в снижении ставок по вкладам.

По состоянию на 4 августа 2025 года средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках составила 16,21% годовых, по полугодовому – 15,34%, по годовому – 14,40%.

Об этом говорят данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Относительно значений на 1 августа 2025 индекс не изменился. В расчете вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев.

Текущий уровень средних ставок на 1,79-3,60 п.п. ниже уровня ключевой ставки.

Индекс вкладов в топ-20 обновляется каждый понедельник, среду и пятницу. Согласно последнему мониторингу в период с 1 по 4 августа 2025 года ставки не изменились, что произошло впервые после продолжительной нисходящей динамики индекса.

Всего за июль 2025 средние ставки по вкладам до года включительно снизились более чем на два процентных пункта (2,07-2,23 п.п.), а с момента заседания ЦБ 25 июля по состоянию на 04.08.2025 снижение было на 1,08-1,17 п.п.