На УСН продали крипту, но расходов на ее приобретение не было: Минфин разобрал казус

Стоимость цифровой валюты определяется по рыночной котировке на дату ее получения. Убытки, полученные от реализации цифровой валюты, не учитываются.

Минфин разъяснил порядок учета расходов на УСН при реализации ранее приобретенной цифровой валюты.

В письме от 09.06.2025 № 03-11-11/56380 ведомство напомнило, что расходы на упрощенке принимают при условии их соответствия критериям п. 1 ст. 252 НК.

Расходы должны быть подтверждены документально, но точный перечень документов не установлен. То есть налогоплательщик не ограничен в способах документального подтверждения расходов.

При получении цифровой валюты без расходов на ее приобретение она считается безвозмездно полученной. Такой доход определяют исходя из рыночной котировки крипты на дату ее получения. При этом убытки, полученные от реализации цифровой валюты, не учитываются: подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК.

При этом, согласно подп. 23 п. 3 ст. 346.12 НК, компании и ИП, которые занимаются майнингом цифровой валюты, не могут применять УСН, добавил Минфин.

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