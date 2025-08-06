На УСН продали крипту, но расходов на ее приобретение не было: Минфин разобрал казус
Минфин разъяснил порядок учета расходов на УСН при реализации ранее приобретенной цифровой валюты.
В письме от 09.06.2025 № 03-11-11/56380 ведомство напомнило, что расходы на упрощенке принимают при условии их соответствия критериям п. 1 ст. 252 НК.
Расходы должны быть подтверждены документально, но точный перечень документов не установлен. То есть налогоплательщик не ограничен в способах документального подтверждения расходов.
При получении цифровой валюты без расходов на ее приобретение она считается безвозмездно полученной. Такой доход определяют исходя из рыночной котировки крипты на дату ее получения. При этом убытки, полученные от реализации цифровой валюты, не учитываются: подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК.
При этом, согласно подп. 23 п. 3 ст. 346.12 НК, компании и ИП, которые занимаются майнингом цифровой валюты, не могут применять УСН, добавил Минфин.
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Комментарии1
Минфин считает, что если на УСН продали крипту без расходов, то это безвозмездно полученный доход по рыночной котировке, а убытки не учитываются. Но без расходов не значит безвозмездно. На УСН расход признается при любом прекращении обязательства (деньги, бартер, обмен крипты, комиссии). Если есть подтвержденная цена приобретения (не выше рыночной котировки), ее можно учесть как расход по ст. 346.17 НК РФ. И да, убытки от продажи криптовалюты не уменьшают базу, но при прибыльных сделках стоимость приобретения и комиссии учитываются. Да и запрет на УСН касается только майнинга, а не торговли купленной криптой. Про налоги для трейдеров, включая УСН, разобрано здесь: https://cont.ws/@oolegov2025/3088229