В июле 2025 года россияне инвестировали 230 млрд рублей на Мосбирже

На фондовом рынке сделки заключали 3,9 млн частных инвесторов, причем 357 тысяч — имеют статус квалифицированных.

По итогам июля 2025 года число физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже увеличилось на 603 тыс. — до 37,8 млн.

Число индивидуальных инвестиционных счетов составило 6,1 млн, за июль прибавилось 20,2 тыс. Торговый оборот на них в июле 2025 года увеличился на 37,4% — до 332,7 млрд рублей.

На фондовом рынке проводили сделки 3,9 млн человек, из которых 357 тыс. имеют статус квалифицированных инвесторов.

«Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в июле составила 66,9%, в объеме торгов облигациями – 28,1%», — сказано на сайте Мосбиржи.

В июле 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 232,4 млрд рублей, чем в два раза больше показателя в июле 2024 года. На инвестиции в акции пришлось 13,2 млрд рублей, в облигации — 206,8 млрд, а в ПИФы — 12,4 млрд.

Кстати, после снижения ЦБ ключевой ставки облигации стали прибыльнее и возрос интерес к акциям: новость.