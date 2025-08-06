🚉 Работник переезжает в другую местность с работодателем: какие ему положены гарантии

Работодатель возмещает расходы на переезд и обустройство на новом месте.

О гарантиях, положенных работнику при переезде по предварительной договоренности с работодателем в другую местность, рассказал Роструд.

Другая местность в данном случае – это местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта. Если компания переехала в рамках одного города – это не смена местности.

Когда возможен переезд на работу в другую местность:

перевод работника с его согласия в другую организацию в иной местности;

перевод компании в другую местность;

заключение трудового договора с работодателем в другой местности;

прием на работу в другую местность выпускников в порядке целевой контрактной подготовки специалистов.

При переезде работника по предварительной договоренности с нанимателем на работу в другую местность работодатель возмещает расходы:

на переезд работника и его семьи + провоз имущества. Но расходы по проезду и перевозке багажа не возмещаются, если работодатель перевезет их сам;

по обустройству на новом месте жительства.

Порядок и размеры возмещения расходов определяются коллективным договором или ЛНА либо по соглашению сторон трудового договора.