🚉 Работник переезжает в другую местность с работодателем: какие ему положены гарантии
О гарантиях, положенных работнику при переезде по предварительной договоренности с работодателем в другую местность, рассказал Роструд.
Другая местность в данном случае – это местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта. Если компания переехала в рамках одного города – это не смена местности.
Когда возможен переезд на работу в другую местность:
перевод работника с его согласия в другую организацию в иной местности;
перевод компании в другую местность;
заключение трудового договора с работодателем в другой местности;
прием на работу в другую местность выпускников в порядке целевой контрактной подготовки специалистов.
При переезде работника по предварительной договоренности с нанимателем на работу в другую местность работодатель возмещает расходы:
на переезд работника и его семьи + провоз имущества. Но расходы по проезду и перевозке багажа не возмещаются, если работодатель перевезет их сам;
по обустройству на новом месте жительства.
Порядок и размеры возмещения расходов определяются коллективным договором или ЛНА либо по соглашению сторон трудового договора.
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