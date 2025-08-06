Депутат просит Минтруд решить проблему с получением выплат родителями инвалидов

Сейчас родители-инвалиды детей с инвалидностью не могут получать пособие по уходу за ребенком. Эту ситуацию хотят урегулировать.

Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов хочет решить проблемы с получением пособий родителями, которые ухаживают за детьми-инвалидами и сами имеют группу инвалидности. Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.

«В настоящее время существует проблема в получении ежемесячной выплаты родителями, имеющими группу инвалидности и непосредственно осуществляющими уход за своими детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. При обращении с заявлением на установление ежемесячной выплаты указанные родители получают отказ, поскольку им выплачивается пенсия по инвалидности», — говорится в письме.

Леонов просит рассмотреть возможность внесения изменений для урегулирования данной ситуации.

По его словам, поводом для запроса в министерство стало обращение матери, которая ухаживает за сыном с инвалидностью, и сама является инвалидом II группы. Ей отказали в выплате пособия по уходу за ребенком, так как она уже получает выплаты по собственной инвалидности.

«В Пенсионном фонде России ей посоветовали отказаться от статуса инвалида для возможности получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом», — сообщил депутат.

Такие советы вызывают недоумение. Ситуация требует вмешательства, считает Леонов.