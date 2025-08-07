💪 В аттракционе-силомере «Боксер» должна быть онлайн-касса

Автомат «Боксер» может не печатать и не отправлять чек, но тогда нужен дисплей с QR-кодом, который можно сканировать смартфоном.

Для работы развлекательного аппарата с подвешенной боксерской грушей, который измеряет силу удара и принимает безналичную оплату (очень сейчас популярны), нужна онлайн-касса.

Ставить ее в аппарат не обязательно, достаточно удаленной облачной онлайн-кассы, которая будет стоять в офисе или магазине, отвечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

При этом одну облачную кассу можно использовать сразу для нескольких аттракционов, указал Минфин в письме от 27.12.2019 № 03-01-15/102577.

Автомат может не печатать и не отправлять покупателю чек по СМС или электронной почте. Но нужно, чтобы на автомате был дисплей с QR-кодом, который покупатель считает смартфоном.

Если нет технической возможности установить такой дисплей, покупателям нужно выдавать бумажный или электронный чек.

За работу без ККТ оштрафуют: минимум на 10 000 руб. за каждую продажу для ИП и от 30 000 руб. – для компаний: ч. 2 ст. 14.5 КоАП.

Нарушения налоговики найдут во время контрольной закупки, которые они периодически устраивают для проверки продавцов.

Ранее мы сообщали, что налоговики проверят чеки на пляжные лежаки.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.