🌅 Налоговики проверят чеки на пляжные лежаки

Отдыхающие жалуются, что предприниматели не выдают им чеки за аренду пляжных лежаков и прочие покупки в курортных зонах.

УФНС по Крыму объявило о проверке кассовой дисциплины в пляжной зоне курортов. Контролировать бизнес решили из-за роста числа жалоб от отдыхающих. Они недовольны тем, что им не выдают чеки в пляжном прокате, в торговле и заведениях общепита.

Например, в Ялте услуги по аренде лежаков на день стоят 1 тыс. рублей, цена снижается после 16:00 до 500 рублей. Доступна оплата по карте, но отдыхающие не получают чеки.

Наибольшее количество жалоб — на нарушения в зонах пляжного отдыха, размещенных на них пунктов проката, общепита и торговли.

«В связи с увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иными нарушениями законодательства в разгар курортного сезона, налоговые органы Крыма усиливают работу, направленную на повышение уровня финансовой дисциплины», — сказал руководитель УФНС по Республике Крым Роман Наздрачев.

Налоговики добавили, что честному бизнесу и рядовым отдыхающим бояться нечего. Внимание инспекторов привлекут только нарушители кассовой дисциплины.

Недавно мы писали, что налоговики развернули свои посты на пляжах.