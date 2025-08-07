«Честный ЗНАК» продлил поддержку легкой промышленности до конца 2025 года
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) продлил программу поддержки для бизнеса, который занимается легкой промышленностью. Предприятия смогут подать заявки на возмещение затрат, связанных с маркировкой, до конца декабря 2025 года.
По данным на 6 августа 2025 года, в систему «Честный ЗНАК» поступило 3,3 тыс. заявок от представителей легпрома. 97% из них — по программе для розничных компаний. Такая поддержка позволяет возместить 50% затрат на услуги по подготовке к маркировке остатков третьей волны.
«Продление сроков стало своевременным ответом на запрос отрасли — это решение позволит бизнесу завершить переход на обязательную маркировку в более комфортном режиме», — сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».
Для малых производителей есть вторая программа поддержки. По ней предприниматели смогут вернуть до 50% затрат на покупку необходимого оборудования для маркировки.
Начать дискуссию