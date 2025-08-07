«Честный ЗНАК» продлил поддержку легкой промышленности до конца 2025 года

Розничные компании смогут возместить до 50% трат на подготовку к маркировке остатков товаров, а малый бизнес — до 50% расходов на покупку оборудования для обязательной маркировки.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) продлил программу поддержки для бизнеса, который занимается легкой промышленностью. Предприятия смогут подать заявки на возмещение затрат, связанных с маркировкой, до конца декабря 2025 года.

По данным на 6 августа 2025 года, в систему «Честный ЗНАК» поступило 3,3 тыс. заявок от представителей легпрома. 97% из них — по программе для розничных компаний. Такая поддержка позволяет возместить 50% затрат на услуги по подготовке к маркировке остатков третьей волны.

«Продление сроков стало своевременным ответом на запрос отрасли — это решение позволит бизнесу завершить переход на обязательную маркировку в более комфортном режиме», — сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».

Для малых производителей есть вторая программа поддержки. По ней предприниматели смогут вернуть до 50% затрат на покупку необходимого оборудования для маркировки.