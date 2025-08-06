❗ Прогноз ЦБ: годовая инфляция в 2025 году снизится до 6-7%

Регулятор увидел, что из-за жесткой денежно-кредитной политики инфляция стала замедляться быстрее, чем ожидалось. Поэтому у Центробанка стало больше уверенности в сбалансированном росте экономики России.

Центробанк опубликовал новый прогноз, по которому в 2025 году годовая инфляция упадет до 6-7%, а в 2026 году — вернется к целевому показателю 4%.

«В основе этого процесса — жесткая денежно-кредитная политика, которая сдерживает рост внутреннего спроса и способствует снижению инфляционного давления», — сказано на сайте ЦБ.

Также Банк России отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем он прогнозировал. В июне 2025 года темп роста цен уже был вблизи 4%, если смотреть на показатель в пересчете на год.

У регулятора стало больше уверенности в том, что экономика возвращается к сбалансированному росту. Поэтому на предыдущем заседании совет директоров принял решение снизить ключевую ставку до 18% годовых. Дальнейшее решение будут принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.