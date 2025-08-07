У неработающих пенсионеров пенсии выше, чем у работающих

По данным СФР, средний размер пенсии в июле 2025 составил 23 456 руб. Число пенсионеров за год уменьшилось на 198 тыс.

Средний размер пенсии пенсионеров, состоящих на учете в СФР, в июле 2025 года составил 23 456 рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров были в среднем на 2,8 тыс. рублей больше, чем у работающих, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

Так, у работающих пенсионеров в июне 2025 пенсии составляли 21 115 рублей (годовой рост – на 3,3 тыс.), а у неработающих – 23 999 рублей (рост за год — почти на 2,3 тыс.).

В целом за год пенсии увеличились почти на 2,5 тыс. рублей (на 1 июля 2024 года было 20 975 руб.).

Численность пенсионеров по данным СФР на 1 июля 2025 года составила 40 млн 811 тыс. человек, а в июне была 40 млн 856 тыс.

С 2024 года показатель сократился на 198 тыс.: в июле 2024 численность пенсионеров составляла 41 млн 054 тыс.