С переводов родным и друзьям платить налоги не нужно
Информация о том, что с 1 июля 2025 переводы денег с карты на карту облагаются налогом, активно обсуждается в СМИ и соцсетях.
Но новых налогов на переводы между физическими лицами не вводилось, успокоили налоговики.
Если перевод – это просто безвозмездная передача денег, налог платить не нужно независимо от суммы.
Переводы между близкими родственниками: мужем и женой, родителями и детьми, бабушками и внуками и т. д., не считаются доходом и не облагаются налогом вне зависимости от частоты и размера.
НДФЛ нужно платить при получении дохода, то есть, когда деньги приходят в качестве оплаты за товар или услугу. Например, если продали товар и получили за это деньги, то придется заплатить налог.
Правила контроля за счетами граждан ввели не для автоматического начисления налогов, а для выявления незадекларированных доходов, добавила налоговая служба.
Доступ к информации на личных счетах физлиц налоговики могут получить в рамках проверки. Для этого они вправе запросить у банков данные о движении денежных средств на личных счетах физлиц.
Налог платится с дохода, а не с каждого перевода, подчеркнули налоговики.
