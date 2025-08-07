С переводов родным и друзьям платить налоги не нужно

Новые налоги на переводы между физическими лицами не вводились.

Информация о том, что с 1 июля 2025 переводы денег с карты на карту облагаются налогом, активно обсуждается в СМИ и соцсетях.

Но новых налогов на переводы между физическими лицами не вводилось, успокоили налоговики.

Если перевод – это просто безвозмездная передача денег, налог платить не нужно независимо от суммы.

Переводы между близкими родственниками: мужем и женой, родителями и детьми, бабушками и внуками и т. д., не считаются доходом и не облагаются налогом вне зависимости от частоты и размера.

НДФЛ нужно платить при получении дохода, то есть, когда деньги приходят в качестве оплаты за товар или услугу. Например, если продали товар и получили за это деньги, то придется заплатить налог.

Правила контроля за счетами граждан ввели не для автоматического начисления налогов, а для выявления незадекларированных доходов, добавила налоговая служба.

Доступ к информации на личных счетах физлиц налоговики могут получить в рамках проверки. Для этого они вправе запросить у банков данные о движении денежных средств на личных счетах физлиц.

Налог платится с дохода, а не с каждого перевода, подчеркнули налоговики.