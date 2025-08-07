С 1 ноября 2025 налоговые долги будут списывать без суда. Но можно подать возражение

Внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц, введенный законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ, вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

Новый механизм будет применяться только к бесспорным задолженностям, обещают налоговики:

рассчитанным самостоятельно (например, по 3-НДФЛ или НПД);

начисленным налоговой (в уведомлениях по имущественным налогам и решениям налоговых проверок).

Алгоритм процедуры будет таким:

налоговая пришлет должнику уведомление с требованием об уплате задолженности;

если не подали возражение и не погасили обязательства перед бюджетом, выносится решение о взыскании долга в одностороннем порядке;

деньги спишут с банковских счетов налогоплательщика.

Если денег на счетах не хватит, подключится служба судебных приставов, и долг взыщут за счет имущества должника.

Уведомление о долге пришлют через личный кабинет на сайте ФНС, через Госуслуги либо по почте заказным письмом.

Чтобы успеть подать возражение, нужно отслеживать все поступающие сообщения, документы и уведомления из налоговой и внимательно относиться к изложенной информации, предупреждает УФНС.

Если не согласны с суммой задолженности – можно подать возражение в течение 30 дней через ЛК на сайте ФНС, через сервис «Обратиться в ФНС России», Госуслуги, по почте или лично.

Во время рассмотрения возражения спорная сумма взысканию не подлежит. В случае, если спор не урегулирован, взыскание пройдет в судебном порядке.

Если подали возражение, сумма, с которой налогоплательщик не согласен, исключается из его ЕНС и до окончательного решения суда не может быть взыскана.