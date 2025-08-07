✉ На Госуслугах массово приходят электронные повестки от военкоматов
Жителям российских регионов приходят электронные повестки через Госуслуги.
Об этом сообщают в Москве, Московской области, Татарстане, Магаданской и Сахалинской областях и в других регионах, пишет издание «Улан Медиа».
В повестке говорится, что нужно запросить выписку из реестра воинского учета через ЛК для уточнения данных.
Электронная повестка – это официальное уведомление, где говорится о необходимости явиться в военкомат. Юридически электронная повестка имеет ту же силу, что и бумажная. Как только она появляется в реестре, человеку закрывают выезд за границу.
Не открывать повестку не поможет — уведомление считается автоматически врученным через семь дней.
За неявку в военкомат будут дополнительные ограничения:
на управление автомобилем;
оформление кредитов;
регистрацию недвижимости.
Повестки могут приходить не только в период призыва: военкомат может прислать уведомление в любое время для уточнения данных.
Если у призывника нет аккаунта на Госуслугах, повестку пришлют заказным письмом или вручат лично дома или на работе.
В реестре воинского учета есть полные досье на военнообязанных россиян: ФИО, домашний адрес, сведения о работе и учебе, семейное положение, дети, информация о водительских правах и их категориях, данные о ближайших родственниках и т. п.
