✉ На Госуслугах массово приходят электронные повестки от военкоматов

Электронная повестка считается автоматически врученной через семь дней. Когда документ появляется в реестре – закроют выезд за границу.

Жителям российских регионов приходят электронные повестки через Госуслуги.

Об этом сообщают в Москве, Московской области, Татарстане, Магаданской и Сахалинской областях и в других регионах, пишет издание «Улан Медиа».

В повестке говорится, что нужно запросить выписку из реестра воинского учета через ЛК для уточнения данных.

Электронная повестка – это официальное уведомление, где говорится о необходимости явиться в военкомат. Юридически электронная повестка имеет ту же силу, что и бумажная. Как только она появляется в реестре, человеку закрывают выезд за границу.

Не открывать повестку не поможет — уведомление считается автоматически врученным через семь дней.

За неявку в военкомат будут дополнительные ограничения:

на управление автомобилем;

оформление кредитов;

регистрацию недвижимости.

Повестки могут приходить не только в период призыва: военкомат может прислать уведомление в любое время для уточнения данных.

Если у призывника нет аккаунта на Госуслугах, повестку пришлют заказным письмом или вручат лично дома или на работе.

В реестре воинского учета есть полные досье на военнообязанных россиян: ФИО, домашний адрес, сведения о работе и учебе, семейное положение, дети, информация о водительских правах и их категориях, данные о ближайших родственниках и т. п.