Кабмин до 1,8 млн тонн увеличил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Объем квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличили на 300 тысяч тонн, но до 31 декабря 2025 года.

7 августа 2025 года Правительство решило на 300 тыс. тонн увеличить объем квоты на вывоз за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов. Изначально разрешалось вывозить 1,5 млн тонн, а теперь — 1,8 млн.

Такое решение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

«Это позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке», — сказано на сайте кабмина.

При экспорте лома и отходов черных металлов нужно уплатить пошлину в размере 5%, но не меньше 15 евро за тонну. Все, что больше разрешенной квоты, облагается дополнительными 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Минпромторг распределит дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности.