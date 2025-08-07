Бухгалтеры на аутсорсе могут общаться с клиентами через ИИ-ассистентов
Интеллектуальные чат-боты изменили систему коммуникации между бухгалтерскими аутсорсинговыми компаниями и клиентами. Они могут отвечать на типичные вопросы в режиме реального времени, сообщать статус обработки документов, напоминать о важных сроках, например, сдачи отчетности.
ИИ-помощники снижают нагрузку на специалистов по бухучету и повышают клиентский сервис. Нейросети будут особенно полезны представителям малого бизнеса в ситуации, когда нет больших бюджетов на администраторов и менеджеров по работе с клиентами.
ИИ вместо менеджера? а клиенты захотят общаться с ИИ? Жду развития событий, скоро ИИ будет вместо бухгалтера. Вернее, одно большое (или маленькие) ИИ на всех ключевых точках общаются между собой😀
-Если у вас проблемы со штатным бухгалтером-аферистом, нажмите цифру 1.
-1
-Ждите ответа! Ваш звонок очень важен для нас!