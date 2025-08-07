Бухгалтеры на аутсорсе могут общаться с клиентами через ИИ-ассистентов

Современные технологии помогут аутсорсинговым компаниям сэкономить на менеджерах, а также повысить качество клиентского сервиса.

Интеллектуальные чат-боты изменили систему коммуникации между бухгалтерскими аутсорсинговыми компаниями и клиентами. Они могут отвечать на типичные вопросы в режиме реального времени, сообщать статус обработки документов, напоминать о важных сроках, например, сдачи отчетности.

ИИ-помощники снижают нагрузку на специалистов по бухучету и повышают клиентский сервис. Нейросети будут особенно полезны представителям малого бизнеса в ситуации, когда нет больших бюджетов на администраторов и менеджеров по работе с клиентами.

Узнайте больше о том, как меняется профессия бухгалтера с появлением искусственного интеллекта. Приходите на бесплатный вебинар «Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше». Он состоится 21 августа в 11:00 мск!

На вебинаре обсудим:

Как будет развиваться профессия Бухгалтер в ближайшем будущем. На чем сейчас зарабатывает бухгалтер и на чем можно будет зарабатывать. ИИ в помощь бухгалтеру: как в разы сократить свой объем работы. Примеры задач и их выполнения в DeepSeek, Алиса, Gwen, Perplexity. Как и зачем бухгалтеру развивать свой личный бренд. Как бухгалтеру зарабатывать больше.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 21 августа в 11:00 мск!