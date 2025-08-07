✈ Число производителей беспилотников среди МСП выросло на 15%

Сейчас производством БПЛА и их компонентов занимаются 607 представителей малого и среднего бизнеса. С начала 2025 года появилось 51 новое предприятие.

За год число представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) увеличилось на 15%. Сейчас их уже 607.

«Это связано с постоянно растущим спросом на продукцию, высокой адаптивностью малого бизнеса в ответ на новые вызовы и развитием компетенций в этой сфере у российских МСП, которые продолжают составлять более 70% от всех производителей беспилотников в стране», — сказал директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Уровень занятости в таких предприятиях вырос на треть — до 10 тыс. человек. Если в 2024 году на одну компанию приходилось 14 сотрудников, то сейчас — 16-17 человек.

Доходы за 2024 год составили 77 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году производители БПЛА среди МСП зарабатывали 45 млрд рублей.

С начала 2025 года МСП запустили 51 новое предприятие по выпуску беспилотников и их компонентов.

