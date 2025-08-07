Налоговики стали активнее несколько раз начислять одну и ту же недоимку

Инспекторы хотят доначислить налоги на всех возможных этапах цепочки контрагентов, хотя по закону они могут требовать погасить недоимку только от бенефициара схемы.

Налоговые инспекторы стали начислять предпринимателям недоимки, штрафы и пени за одно и то же нарушение по несколько раз. Чаще всего это происходит, когда бизнес обвиняют в работе с «техническими» компаниями для получения налоговой выгоды.

Юристы и представители крупных консалтинговых компаний рассказали о новом тренде налоговиков — несколько раз взыскивать одну и ту же недоимку. Об этом пишет Forbes.

Если по результатам проверки предпринимателей обвиняют во взаимоотношениях с техническими компаниями, то недоимки по налогу на прибыль и НДС взыскивают с бенефициара схемы. Однако сейчас требования погасить недоимку выставляют по налогам, не уплаченным в бюджет в результате создания фиктивной цепочки контрагентов. Долги также взыскивают и с контрагентов в других инспекциях. Каждая налоговая старается оформить доначисления той фирме, которая именно у нее стоит на учете.

«Спорного контрагента налоговые органы квалифицируют одновременно в качестве самостоятельного субъекта налогового правонарушения и в качестве взаимозависимой организации, налоговые доначисления которой должны быть предъявлены бенефициару», — объяснил налоговый юрист, член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Галина Акчурина рассказала, что юристам удалось оспорить претензию, которую ФНС предъявила не тому лицу, кто совершил нарушение. Ущерб бюджету был уже возмещен другим поставщиком, поэтому вышестоящий налоговый орган отменил решение инспекции.

В 2018 году Верховный суд признал, что нельзя дважды начислять налоговые недоимки, если подставное юрлицо встроено между двумя независимыми. Поэтому, как считает партнер юридической фирмы МЭФ Legal Вадим Зарипов, у бизнеса достаточно высокие шансы оспорить решение налоговиков в суде.

Однако тренд на двойные начисления будет развиваться, если ему активно не противодействовать, считает руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. Она призывает предпринимателей объединять усилия, собирать информацию о доначислениях контрагентов и писать жалобы.