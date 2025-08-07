За неприменение ККТ иностранцев депортируют из России

Бизнесу за работу без онлайн-касс грозит административная ответственность. А иностранца могут депортировать, если он два раза за год привлекался к ней.

Специалисты регионального УФНС рассказали о постоянных выездных мероприятиях, которые проводят для контроля за применением кассовой техники.

Например, они в течение года зафиксировали три факта неприменения ККТ одним ИП — иностранным гражданином. Информацию о нарушениях предпринимателя передали в миграционную службу, и региональное управление по вопросам миграции УМВД на 3 года запретило этому человеку въезд в Россию, говорится в сообщении УФНС.

По закону № 115-ФЗ иностранного гражданина могут депортировать, если он два и более раза в течение одного года привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения на территории России.

Систематическое нарушение закона № 54-ФЗ может стать основанием для аннулирования РВП, ВНЖ и даже для депортации иностранца, предупреждают налоговики.