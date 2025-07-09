Обязательная биометрия для иностранных граждан в 2025 году: ужесточение правил въезда в РФ

Новые правила для трудовых мигрантов

С июля 2025 года в России началась активный переход на цифровой контроль за иностранными гражданами. Биометрия — основа формирования единой базы с личными, биометрическими и правовыми данными иностранцев.

Биометрическая регистрация теперь обязательна для всех въезжающих без визы, кроме:

граждан Беларуси;

сотрудников иностранных дипмиссий и членов их семей;

представителей международных организаций, находящихся в РФ по служебной необходимости;

обладателей дипломатических и служебных паспортов;

детей младше 6 лет.

Новые правила затрагивают только граждан из «безвизовых» стран. Это такие государства:

Азербайджан;

Армения;

Грузия;

Казахстан;

Киргизия;

Молдавия;

Таджикистан;

Узбекистан и др. с безвизовым режимом.

С 30 июня 2025 года также начали внедрять цифровые профили мигрантов, куда попадают сведения о месте пребывания, цели визита, экзаменах по русскому языку, разрешении на работу, медицинских справках и даже статусе мобильной связи.

Профиль доступен уполномоченным ведомствам и интегрирован с приложением «Госуслуги». Формально с 1 июля 2025 года это все еще часть государственного эксперимента, утвержденного постановлением Правительства. Эксперимент проходит в два этапа:

Первый этап начался 1 декабря 2024 года и продлился до 30 июня 2025 года. Он охватил крупные международные аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский) и сухопутный пункт Маштаково в Оренбургской области. Там иностранцы должны были сдавать биометрию прямо в пунктах пропуска.

Второй этап стартовал 30 июня 2025 года. Он обязывает иностранцев предварительно подавать данные через мобильное приложение «Госуслуги». Иностранцы, въезжающие без визы, загружают свои фото и биометрические данные в приложение и отправляют электронное заявление с указанием цели визита — не позже чем за 72 часа до прибытия.

Иностранным гражданам, которым не нужна виза, следует:

1. Зарегистрироваться в приложении. Иностранец должен установить приложение «Госуслуги RuID» и пройти регистрацию, указав свои персональные данные.

2. Загрузить фото и биометрию. В личном кабинете нужно разместить фотографию и биометрические данные.

К такой информации относятся:

фотографирование;

сбор отпечатков пальцев;

запись голоса.

Если иностранец уже проходил процедуру биометрической регистрации, повторно сдавать отпечатки пальцев и другие данные перед каждым въездом не требуется. Срок их действия составляет 2–3 года. При каждой новой поездке нужно обновлять фотографию.

3. Подать заявление на въезд. Не позднее, чем за 72 часа до прибытия, иностранец обязан отправить заявление через приложение. В экстренных ситуациях (неотложное лечение, смерть или тяжелая болезнь родственника) это можно сделать за 4 часа до въезда. За детей и недееспособных граждан заявление подают законные представители — родители, опекуны или попечители.

4. Получить статус по заявлению. В приложении можно отследить статус рассмотрения — принято ли заявление и разрешен ли въезд. Там же отображаются причины отказа (если он будет).

📌 Заявление действительно 90 дней с момента подачи.

5. После проверки данных сформируется QR-код, который нужно будет предъявить на границе. Там сведения проверят и сформируют цифровой профиль иностранного гражданина. Также для прибывшего иностранца автоматически будут созданы СНИЛС и стандартная учетная запись на Госуслугах, что пригодится, например, для покупки российской SIM-карты. В дальнейшем список доступных сервисов и услуг для иностранцев будет постепенно расширяться.

Если иностранец въезжает в Россию по визе, оформлять заявление в приложении не требуется. Биометрические данные в этом случае будут собираться при подаче документов в консульствах России за рубежом.