❗ ФНС внедряет ИИ для анализа отчетности: контроль за бизнесом — в реальном времени

Федеральная налоговая служба внедряет отечественную платформу «Puzzle RPA» — одно из крупнейших решений в сегменте роботизации процессов на уровне госсектора.

Система «Puzzle RPA» охватывает свыше 120 тыс. рабочих мест и предназначена для автоматизации сверок, обработки данных, формирования отчетов и взаимодействия с неструктурированной информацией. Платформа дополнена GPT-модулем, который позволяет интерпретировать текстовые запросы и формировать документы по шаблонам.

Контракт с разработчиком предусматривает бессрочную лицензию, возможность доработки внутри ведомства и техническую поддержку до 2028 года. Решение не требует выхода в интернет и полностью соответствует требованиям к информационной безопасности.

Формально — это шаг к цифровой трансформации. По сути — усиление системного, непрерывного и автоматизированного контроля.

«Цифровой инспектор» — больше не гипотеза. Сверка, выявление расхождений, анализ подозрительных операций будут происходить не по запросу, а в фоновом режиме — на постоянной основе.

Порог на ошибку снижается. Даже небольшие отклонения в отчетности могут автоматически попадать в обработку, без участия человека.

Темп контроля ускоряется. Обработка данных, формирование требований, анализ операций — все это теперь не зависит от загруженности инспектора.

Превентивные действия заменяют точечные. Вместо выборочных проверок — масштабный мониторинг в режиме реального времени.

Вопросы к бизнесу начнут появляться раньше. Компании должны пересматривать подходы к документообороту, валидации данных и юридической фиксации хозяйственных операций.

Внедрение RPA и ИИ в ФНС — это не просто технологическая замена рутинных операций, а изменение самой логики контроля. Если раньше проверка была событием, то теперь — это процесс постоянный и алгоритмизованный.