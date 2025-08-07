❗ ФНС внедряет ИИ для анализа отчетности: контроль за бизнесом — в реальном времени
Система «Puzzle RPA» охватывает свыше 120 тыс. рабочих мест и предназначена для автоматизации сверок, обработки данных, формирования отчетов и взаимодействия с неструктурированной информацией. Платформа дополнена GPT-модулем, который позволяет интерпретировать текстовые запросы и формировать документы по шаблонам.
Контракт с разработчиком предусматривает бессрочную лицензию, возможность доработки внутри ведомства и техническую поддержку до 2028 года. Решение не требует выхода в интернет и полностью соответствует требованиям к информационной безопасности.
Формально — это шаг к цифровой трансформации. По сути — усиление системного, непрерывного и автоматизированного контроля.
«Цифровой инспектор» — больше не гипотеза. Сверка, выявление расхождений, анализ подозрительных операций будут происходить не по запросу, а в фоновом режиме — на постоянной основе.
Порог на ошибку снижается. Даже небольшие отклонения в отчетности могут автоматически попадать в обработку, без участия человека.
Темп контроля ускоряется. Обработка данных, формирование требований, анализ операций — все это теперь не зависит от загруженности инспектора.
Превентивные действия заменяют точечные. Вместо выборочных проверок — масштабный мониторинг в режиме реального времени.
Вопросы к бизнесу начнут появляться раньше. Компании должны пересматривать подходы к документообороту, валидации данных и юридической фиксации хозяйственных операций.
Внедрение RPA и ИИ в ФНС — это не просто технологическая замена рутинных операций, а изменение самой логики контроля. Если раньше проверка была событием, то теперь — это процесс постоянный и алгоритмизованный.
Комментарии6
Внедрение «Puzzle RPA» в ФНС — это, конечно, шаг к цифровой трансформации, но не превратится ли это в «цифровую инквизицию» для бизнеса, где даже минимальные отклонения в отчетности будут восприниматься как еретические заблуждения?
В тему теперь напрашивается анекдот применительно к ФНС: У вас на работе используют искусственный интеллект? У нас на работе даже естественный не используют.😁
Оставшиеся инспекторы взвоют и/или разбегутся. И так за последние годы по естественным причинам всякие контроли-комиссии усилились, а тут начнут беспристрастно молотить и выдавать постоянные задания на отработку. Они же не смогут оставить ИИ ответственным за проверку и отработку выявленных подозрительных случаев.