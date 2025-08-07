НКО, которая потеряла право на УСН, теряет право и на льготу по страховым взносам

Даже если доля профильных доходов выполняется, но превысили лимит по УСН – право на пониженный тариф страховых взносов теряется с 1-го числа месяца превышения.

Для применения некоммерческой организацией льготных тарифов по страховым взносам обязательное условие – работа на УСН. И если право на упрощенку потеряли – теряется также право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 20.03.2025 № 03-15-06/27689.

Согласно подп. 7 п. 1 и п. 2.2 ст. 427 НК, НКО на УСН, работающие в области социального обслуживания, НИОКР, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта, платят страховые взносы по единому пониженному тарифу — 7,6% в пределах установленной базы. Еще одно условие — доля профильных доходов не менее 70% от общего объема доходов прошлый год.

То есть работа на УСН для применения льготы по страховым взносам – одно из обязательных условий.

Если НКО на УСН превысит лимиты по доходам или нарушит другие требования спецрежима – она теряет право на УСН с первого числа месяца превышения: п. 4 ст. 346.13 НК.

Таким образом, если НКО ведет подходящую деятельность, получает не менее 70% профильного дохода, но потеряла право на УСН – она теряет право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов начиная с 1-го числа месяца, когда слетела с упрощенки.

