⚡️ Итоги дня: Минпромторг создаст новый стандарт готовой еды, у Wildberries будет штаб-квартира в Москва-Сити, за отказ уступить место в автобусе хотят штрафовать

Российские банки в апреле-июне 2025 года предотвратили 38,7 млн мошеннических операций на общую сумму 3,4 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала.

В первой половине 2025 года число поданных заявок на товарные знаки среди крупнейших продуктовых ретейлеров снизилось на 15,6% в годовом выражении. Замедление запуска сетями собственных торговых марок (СТМ) в частности и промоакций обусловлено неблагоприятной конъюнктурой в российской экономике.

Минпромторг совместно с крупнейшими торговыми сетями «Магнит», X5, «ВкусВилл», «Лента» и «Яндекс Лавка» работает над составлением нового стандарта готовой еды.

«Яндекс Роботикс» и «Яндекс Лавка» запустили первый роботизированный даркстор в Москве. Роботы доставляют стеллажи с нужными товарами к сотрудникам. Это позволяет ускорить процесс комплектации заказов более чем на 30%.

Wildberries получил разрешение на строительство штаб-квартиры в «Москва-Сити». Общая площадь составит 202,6 тыс. кв. м. Офисные помещения займут 128 тыс. кв. м. В них смогут работать до 17 тыс. человек.

Ozon впервые в истории получил чистую прибыль. Во втором квартале 2025 года она составила 359 млн рублей по сравнению с убытком в 28 млрд годом ранее.

Россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите. Исполнителям в этой сфере предлагали в среднем от 35 до 54 тыс. рублей в месяц за неполную занятость.

Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию в Китае с лихорадкой чикунгунья. На границе работает автоматизированная система «Периметр», которая выявляет людей с признаками инфекционных заболеваний. Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, которая передается человеку через укусы комаров рода Aedes, но не от человека к человеку. Она вызывает высокую температуру, сильную боль в суставах и кожную сыпь.

Мошенники стали обманывать россиян при помощи поддельных писем от ГАИ. В тексте размещена кнопка «оплатить сейчас», она ведет на стороннюю интернет-страницу. В других случаях ссылка ведет на зараженный ресурс, который автоматически загружает вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя.

Госдума хочет увеличить компенсацию за испорченные или украденные в самолете вещи. Сейчас перевозчик должен выплатить пострадавшему пассажиру компенсацию — максимум 11 тыс. руб. Депутаты предлагают резко поднять эту планку до 10 МРОТ — около 224 тыс. рублей.

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил ввести штрафы за отказ уступать место в общественном транспорте. По 1 тыс. рублей хотят брать с тех, кто не уступает место беременным и пенсионерам.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил проводить тренировочные ЕГЭ в формате настоящего экзамена.