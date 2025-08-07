🧮 Расчет больничных исходя из среднего заработка и страхового стажа: примеры от СФР

Для расчета выплат по болезни берут средний заработок за 2 предыдущих года. Учитывают все доходы, на которые начислялись страховые взносы.

Порядок расчета больничных выплат разъяснил СФР.

«Для расчета больничных выплат берется средний заработок за 2 предыдущих года. Если заболели в 2025 году, то пособие рассчитают на основе 2024 и 2023 годов. Учитываются все официальные доходы», — отметил фонд.

При этом установлена предельная база – максимум, с которого работодатель платит взносы в СФР. Даже если зарплата была больше, для расчета все равно возьмут именно этот максимум:

2023 год — 1 917 000 руб. за год;

2024 — 2 225 000 руб. за год.

Соответственно, в 2025 году максимальное пособие за один день больничного составляет 5 673,97 руб. Эта сумма пособия при максимальном доходе и стаже.

Чтобы рассчитать средний заработок за день, сумму доходов за 2023 и 2024 делят на 730 дней.

Также на размер выплаты влияет стаж:

больше 8 лет —100% (в пределах лимита);

от 5 до 8 лет — 80%;

меньше 5 лет — 60%.

Если заработка в расчетном периоде не было, он был меньше МРОТ или страховой стаж меньше 6 месяцев, средний дневной заработок считают с учетом МРОТ. В 2025 году он составляет 22 440 руб.

Значит, минимум для расчета пособия в 2025 году – это 24 МРОТ: 538 560 руб. за два расчетных года. При этом минимальный размер пособия за день — 723,87 руб. для 31 дня в месяце и 748 руб. – для 30 дней.

Примеры расчетов:

1. Сотрудник со стажем 10 лет заболел и был на больничном 10 дней. Его среднедневной заработок за 2023–2024 годы составил 6 000 руб. Это превышает лимит, поэтому выплату рассчитают по максимуму:

5 673,97 руб. × 10 дней = 56 739,70 руб.

2. Сотрудник со стажем 6 лет заболел и был на больничном 7 дней. Его среднедневной заработок за 2023–2024 годы составил 1 400 руб. Выплата с учетом стажа будет рассчитана в пределах 80% заработка:

1 400 руб. × 0,8 (80%) × 7 дней = 7 840 руб.