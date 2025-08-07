Новая схема мошенников 2025: письма о штрафах от «Госавтоинспекции» со ссылкой на сайт злоумышленников
Кибреполиция МВД рассказала о новой схеме мошенничества.
Жертвам по электронной почте или в мессенджере присылают сообщение с формулировкой: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08». К письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный как официальное постановление. Там может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля и другие данные.
Также в письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Если ее нажать, пользователь попадает на сторонний сайт:
Вид сайта, ресурса
Угрозы и последствия
Фальшивый, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов
Там запросят данные банковской карты: номер, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС
Зараженный ресурс, который автоматически загружает вредоносное ПО на устройство пользователя
Оно может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать камеру и микрофон
Настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности «Госуслуги», напоминает Киберполиция.
