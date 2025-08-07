ФАС хочет продлить возможность заключать соглашения о стабилизации цен до 31 декабря 2029 года

Чтобы улучшить ценовую ситуацию на потребительском рынке и повысить доступность товаров, антимонопольная служба предлагает разрешить регионам заключать договоры о стабилизации цен с производителями и продавцами.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила продлить возможность заключать соглашения о стабилизации цен между региональными органами власти и бизнесом.

Они предусмотрены постановлением правительства от 26.04.2023 № 662. Однако срок документа истекает в мае 2026. ФАС хочет продлить постановление до 31 декабря 2029 года.

«Практика показывает, что в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались», — сказано на сайте ФАС.

По данным на август 2025 года, такие договоры действуют в 70 регионах, их подписали 259 производителей, 63 оптовых компании, 13 098 торговых предприятий, 161 аптечная сеть и 3 автозаправочные станции.