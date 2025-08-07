Просрочка по ипотеке выросла в два раза с осени 2024 года

Доля просроченных ипотечных кредитов достигла 0,7%. Это не рекорд, но показатель растет очень быстро, рассказали аналитики.

Объем просроченных ипотечных кредитов стремительно растет: за год в два раза. Рост начался с осени 2024 года.

«Объем просроченных кредитов увеличился за год в два раза, а доля достигла 0,7%. Это не рекордный для отрасли показатель (до 2021 года он был выше 0,8%), но быстрый рост настораживает — еще год назад доля составляла лишь 0,36%. Сейчас средний объем просрочки в РФ – по 1 тыс. рублей на человека», — говорится в сообщении «Циан. Аналитики».

На конец первого полугодия 2025 года общий объем просроченной задолженности по ипотеке в РФ достиг 145,2 млрд рублей.

Стремительный рост показателей фиксируется с осени 2024 года, рассказала эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская. В 2023 и начале 2024 объем просрочки рос очень медленно, а ее доля даже снижалась. Но ужесточение ипотечных условий и замедление роста зарплат во второй половине прошлого года привели к завершению этого тренда.

Больше всего просрочек допускают в республиках Кавказа: от 1% до 10%, а также в Тыве, Хакасии и Краснодарском крае.

Наиболее благоприятная ситуация — в Архангельской области, Бурятии.

Большие объемы задолженности, но с минимальной просрочкой зафиксированы в Якутии, Хабаровском и Приморском краях. Это регионы, в которых действуют программы Дальневосточной или Арктической ипотеки, пояснили эксперты.

Самый большой объем просроченной задолженности в Московском регионе, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге – там, где больше населения, а значит, и оформленных кредитов.