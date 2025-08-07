🍜 Минпромторг разрабатывает стандарт «готовой еды»

Понятие закрепят юридически и установят требования к безопасности сырья, приготовления и хранения.

Минпромторг совместно с крупными ретейлерами разрабатывает единый стандарт качества для готовой еды. Рынок продукции растет, но в законе еще нет четкого определения.

В разработке стандарта участвуют «Магнит», X5 («Пятерочка», «Перекресток»), «ВкусВилл», «Лента», «Яндекс Лавка» и другие сети.

ГОСТ Р 55889-2024 действует с 01.06.2025, напомнил Минпромторг. Для производителей готовой еды адаптировали обязательные требования системы управления производством пищевой продукции (ХАСПП).

Новым стандартом предполагается:

закрепить юридически понятие «готовой еды»;

установить спецтребования к безопасности сырья, приготовления и хранения;

повысить прозрачность для покупателей.

«Сегодня российская сфера общественного питания способна предложить потребителям широкий ассортимент. Товарные позиции исчисляются тысячами, а это сэкономленное время или новые рецептуры, которые наши граждане могут для себя открыть», — считает замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

Очень важно, чтобы компании соблюдали все необходимые меры по контролю за качеством и полезностью как сырья, так и произведенной продукции, добавил он.