🌞 59% россиян хотят сократить рабочий день в летний период

Сотрудники готовы получать меньше денег ради того, чтобы меньше работать летом.

Чтобы комфортно работать в жару, 59% сотрудников хотели бы сократить продолжительность рабочего дня. За удаленный формат работы проголосовали 47% россиян. Особый режим работы в летний период не нужен только 19% респондентам.

39% сотрудников считают оптимальным не выходить на работу при температуре воздуха выше 30 градусов. 17% выступили за более раннее начало и конец рабочего дня, а 12% не хотели бы работать в условиях ливней и гроз. Об этом сказано в исследовании сервиса Работа.ру.

Большинство участников опроса (44%) хотят уменьшить продолжительность рабочего дня летом на 2 часа.

27% проголосовали на сокращенный рабочий день на 1 час. Уходить домой на 4 часа раньше хотят 14% сотрудников.

Интересно, что каждый третий респондент согласен пожертвовать частью своего дохода, чтобы меньше работать летом. 74% готовы отказаться от 10% заработка, 17% — от 10% до 20%. Не хотят уменьшать свой доход 6% опрошенных.