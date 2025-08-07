По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета за январь-июль 2025 года составил 4,88 трлн рублей

Нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились на 18,5% год к году, однако другие поступления выросли на 14%, в том числе за счет оборотных налогов.

В Минфине дали предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь-июль 2025 года. Он сложился с дефицитом в размере 4 879 млрд рублей. Это на 3 780 млрд меньше аналогичного периода в 2024 году.

Такие показатели объясняют опережающим финансированием расходов в января 2025 года, а также сокращением поступлений от нефтегазовой отрасли. Минфин считает, что эти показатели не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год. Об этом сказано на сайте министерства.

Объем доходов с января по июль составил 20 315 млрд рублей, что на 2,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Их них на нефтегазовые доходы пришлось 5 522 млрд рублей: показатель сократился на 18,5% год к году из-за падения средней цены на нефть.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 14 793 млрд рублей. Показатель вырос на 14% год к году.

Поступления выросли за счет оборотных налогов, включая НДС.

Расходы составили 25 194 млрд рублей, что на 20,8% больше по сравнению с предыдущим годом. С февраля 2025 года исполнение расходов замедлилось после ускоренного финансирования в январе, когда необходимо было оперативно заключить контракты и перевести авансы по отдельным расходам.