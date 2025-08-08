До 1 сентября 2025 года нужно подать полный пакет документов для налогового мониторинга

Компании, которые хотят с 2026 года перейти на налоговый мониторинг, должны успеть подать все документы.

Вместе с заявлением о проведении налогового мониторинга компании, которые планируют с 2026 года присоединиться к нему, должны до 1 сентября 2025 года подать следующие шесть документов и сведений:

регламент информационного взаимодействия;

информацию об организациях и физлицах, которые прямо и (или) косвенно участвуют в организации (если доля такого участия более 25%);

учетную политику для целей налогообложения организации, которая действует в году подачи заявления о проведении налогового мониторинга (т. е. в 2025 году). В ней должна быть информация о порядке отражения организацией в регистрах бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, объектов налогообложения и налоговой базы, сведения о регистрах бухучета, об аналитических регистрах налогового учета;

информацию об организации внутреннего контроля компании;

список контрольных процедур, которые компания проводит в целях налогового мониторинга, на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг;

оценку уровня организации системы внутреннего контроля организации за период, предшествующий периоду проведения налогового мониторинга.

«По итогам проверки принимается решение о возможности проведения налогового мониторинга. Окончательный срок принятия решения установлен на 31 октября 2025 года», — сказано на сайте ФНС.

Документы и заявление нужно подать в налоговую в электронном виде по формам из приказов ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@ и от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@.