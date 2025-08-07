На Клерке появилась игра «Косынка» адаптированная для бухгалтеров. Чтооо?
Те самые карточки, которые когда-то помогали скоротать время в Windows, теперь доступны в онлайн-версии без установки и рекламы.
Правила игры
Цель — собрать все 52 карты в четыре стопки по мастям, начиная с туза и заканчивая королём.
На игровом поле карты раскладываются по убыванию и с чередованием цвета масти: на красную кладётся чёрная, и наоборот. Перемещать можно как одну карту, так и целые стопки. Пустое место на столе может занять только король.
🃏 Попробовать игру можно здесь: ссылка на игру
