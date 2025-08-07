На Клерке появилась игра «Косынка» адаптированная для бухгалтеров. Чтооо?

На Клерке теперь можно отвлечься от налогов и отчётности — мы запустили классическую игру «Косынка» прямо на сайте.

Те самые карточки, которые когда-то помогали скоротать время в Windows, теперь доступны в онлайн-версии без установки и рекламы.

Правила игры

Цель — собрать все 52 карты в четыре стопки по мастям, начиная с туза и заканчивая королём.

На игровом поле карты раскладываются по убыванию и с чередованием цвета масти: на красную кладётся чёрная, и наоборот. Перемещать можно как одну карту, так и целые стопки. Пустое место на столе может занять только король.

🃏 Попробовать игру можно здесь: ссылка на игру

Другие игры для бухгалтеров на Клерке

Бухспринт 30 — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 30 секунд!

Виселица для бухгалтеров — угадывайте профильные термины и выигрывайте Клерк.Премиум.

Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок.

Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров.