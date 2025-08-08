📉 Росстат: снижение цен продолжается, но это сезонное

В России дешевеют овощи, но немного выросли цены на непродовольственные товары.

С 29 июля по 4 августа 2025 года ускорилось сезонное снижение цен на продовольственные товары: с -0,05% неделей ранее до -0,13%.

Об этом сообщает Ассоциация компаний розничной торговли со ссылкой на данные Росстата.

Главная причина – сезонное удешевление плодоовощной продукции: -4,6% неделя к неделе. По остальным продуктам питания инфляция составила 0,05%.

Дешевеют овощи борщевого набора – картофель, капуста, свекла, морковь и лук. Также уменьшились цены на помидоры, бананы, яблоки, рис, яйца, вареную колбасу, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, баранину, молоко, сметану, сахар, печенье и черный чай.

Некоторые продукты подорожали: огурцы, свинина, пшено, мясные консервы и сухие смеси для детского питания, гречка, рыба, подсолнечное масло, маргарин, творог, сыры, хлеб и водка.

При этом цены на непродовольственные товары выросли на 0,04%. Стали дороже смартфоны, электропылесосы и телевизоры. Но подешевели шампуни, мыло, стиральный порошок, некоторые виды детской и взрослой одежды.

Больше всего за неделю подешевели: